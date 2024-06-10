У білій сукні з декольте та в босоніжках: Карла Бруні за руку з чоловіком приїхала до Єлисейського палацу на прийом

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі та його дружина Карла Бруні Саркозі відвідали державну вечерю в Єлисейському палаці у Парижі.
Прийом був організований на честь приїзду президента США Джо Байдена та першої леді Джилл Байден.
56-річна Карла Бруні приїхала на урочистий захід у білій сукні з вузлом на талії, яку доповнила босоніжками відтінку металік на невисоких квадратних підборах та маленькою сумкою. Карла розпустила волосся і зробила дуже легкий макіяж, від манікюру експерша леді Франції відмовилася і одягла лише свою обручку з прикрас. Її чоловік Ніколя був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою. Він тримав дружину за руку і другою рукою махав фотографам, коли вони червоною доріжкою прямували до палацу.
Також ми показували образи Джилл Байден у синій оксамитовій сукні Schiaparelli та взутті на високих підборах, а також першу леді Франції Бріжит Макрон, яка обрала білий аутфіт для світського заходу.
Вечерю відвідали і деякі знаменитості: французька акторка Леа Сейду, актриса Сальма Гаєк та її чоловік Франсуа-Анрі Піно, Фаррелл Вільямс із дружиною Гелен Ласічан.
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