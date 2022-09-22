У білій сукні з флористичною перфорацією: Джилл Байден у ніжному образі зустрілася з іспанською королевою

Перша леді США обрала для свого виходу вбрання від уругвайського бренду Gabriela Hearst.

Джилл Байден зустрілася з королевою Іспанії Летицією, яка прибула з офіційним візитом до США. Вони відвідали Колумбійський університет в Нью-Йорку.

Королева Летиція і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там вони виступили з промовами і зустрілися із хворим на рак чоловіком.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для зустрічі перша леді обрала білу сукню міді від уругвайського бренду Gabriela Hearst із флористичною перфорацією. Талію Байден підкреслила тонким ремінцем.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання Джилл доповнила бежевими слінгбеками на шпильках від Valentino з логотипом бренду.

Укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і золоті прикраси завершили ніжний образ першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Королева Летиція була одягнена у кремову сукню-сорочку Ralph Lauren з плісованою спідницею, яку поєднала з коричневими босоніжками на шпильках від Magrit.

Королева Летиція і Джилл Байден / Фото: Associated Press

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