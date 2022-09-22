У білій сукні з флористичною перфорацією: Джилл Байден у ніжному образі зустрілася з іспанською королевою

Перша леді США обрала для свого виходу вбрання від уругвайського бренду Gabriela Hearst.
Джилл Байден зустрілася з королевою Іспанії Летицією, яка прибула з офіційним візитом до США. Вони відвідали Колумбійський університет в Нью-Йорку.
Там вони виступили з промовами і зустрілися із хворим на рак чоловіком.
Для зустрічі перша леді обрала білу сукню міді від уругвайського бренду Gabriela Hearst із флористичною перфорацією. Талію Байден підкреслила тонким ремінцем.
Вбрання Джилл доповнила бежевими слінгбеками на шпильках від Valentino з логотипом бренду.
Укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і золоті прикраси завершили ніжний образ першої леді.
Королева Летиція була одягнена у кремову сукню-сорочку Ralph Lauren з плісованою спідницею, яку поєднала з коричневими босоніжками на шпильках від Magrit.
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