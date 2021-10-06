У білій сукні з квітами на рукавах: монакська спадкоємиця Шарлотта Казірагі на показі Chanel

У білій сукні з квітами на рукавах: монакська спадкоємиця Шарлотта Казірагі на показі Chanel

35-річна монакська спадкоємиця Шарлотта Казірагі, що стала в грудні 2020 року обличчям Дому Chanel, відвідала показ нової колекції бренду.

Знаменитість прилетіла до Парижа, де в рамках Тижня моди Chanel представив свою нову жіночу колекцію сезону весна-літо 2022. На публіці Казірагі з'явилася в білій сукні довжини до колін, з розшитими квітами довгими рукавами. І підібрала до аутфіту чорні гостроносі ботильйони на підборах.

На плечі у зірки висіла чорна сумка, її волосся було укладене в акуратну зачіску, а на обличчі був максимально природний макіяж.

Шарлотта Казірагі / Getty Images

Показ Дому Chanel також відвідали ще дві його музи: акторки Крістен Стюарт і Лілі-Роуз Депп. Обидві з'явилися перед камерами фотографів у твідових вбраннях і мали дуже привабливий вигляд.

Крістен Стюарт / Getty Images

Лілі-Роуз Депп / Getty Images

Читайте також:

Пір'я, твід і вишивка: як выдбувся показ осінньо-зимової колекції Chanel

Замінила Шарлін: Шарлотта Казірагі разом з князем Альбером II на спортивному заході

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання