У білій сукні з квітами на рукавах: монакська спадкоємиця Шарлотта Казірагі на показі Chanel

35-річна монакська спадкоємиця Шарлотта Казірагі, що стала в грудні 2020 року обличчям Дому Chanel, відвідала показ нової колекції бренду.
Знаменитість прилетіла до Парижа, де в рамках Тижня моди Chanel представив свою нову жіночу колекцію сезону весна-літо 2022. На публіці Казірагі з'явилася в білій сукні довжини до колін, з розшитими квітами довгими рукавами. І підібрала до аутфіту чорні гостроносі ботильйони на підборах.
На плечі у зірки висіла чорна сумка, її волосся було укладене в акуратну зачіску, а на обличчі був максимально природний макіяж.
Показ Дому Chanel також відвідали ще дві його музи: акторки Крістен Стюарт і Лілі-Роуз Депп. Обидві з'явилися перед камерами фотографів у твідових вбраннях і мали дуже привабливий вигляд.
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