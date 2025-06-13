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У білій сукні з квітами і молочному костюмі: принцеса Євгенія продемонструвала два стильні літні луки
Принцеса Євгенія поділилася приємними новинами у своєму блогу в Instagram.
Принцеса Йоркська була присутня на заході Глобального фонду коралових рифів, а знімками із заходу поділилася у своєму акаунті.
«Рада була бути присутньою на Конференції ООН з океану. 🌊
Для мене велика честь бути присутньою на заході Глобального фонду коралових рифів і бути поряд з тими, хто невпинно працює задля захисту наших океанів та відновлення життєво важливих морських екосистем. #UNOC #ForTheOcean», — написала принцеса Євгенія.
Молода мама продемонструвала кілька образів на публіці. Євгенія одягла білу максісукню з V-подібним вирізом на декольте та синіми квітами, а також взула золоті туфлі на підборах.
Також принцеса Йоркська одягла лляний костюм від Stradivarius із зав’язкою в тонку смужку, що складався з жилета та широких штанів, а взула білі кросівки та дзеркальні сонцезахисні окуляри.
А нещодавно принцеса показувала, як відпочивала біля океану зі своїми синами, опублікувавши фото у купальнику та білих шортах.