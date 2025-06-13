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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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40
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1 хв

У білій сукні з квітами і молочному костюмі: принцеса Євгенія продемонструвала два стильні літні луки

Принцеса Євгенія поділилася приємними новинами у своєму блогу в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Йоркська була присутня на заході Глобального фонду коралових рифів, а знімками із заходу поділилася у своєму акаунті.

«Рада була бути присутньою на Конференції ООН з океану. 🌊

Принцеса Євгенія та князь Альбер II / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія та князь Альбер II / © Instagram принцеси Євгенії

Для мене велика честь бути присутньою на заході Глобального фонду коралових рифів і бути поряд з тими, хто невпинно працює задля захисту наших океанів та відновлення життєво важливих морських екосистем. #UNOC #ForTheOcean», — написала принцеса Євгенія.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Молода мама продемонструвала кілька образів на публіці. Євгенія одягла білу максісукню з V-подібним вирізом на декольте та синіми квітами, а також взула золоті туфлі на підборах.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Також принцеса Йоркська одягла лляний костюм від Stradivarius із зав’язкою в тонку смужку, що складався з жилета та широких штанів, а взула білі кросівки та дзеркальні сонцезахисні окуляри.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

А нещодавно принцеса показувала, як відпочивала біля океану зі своїми синами, опублікувавши фото у купальнику та білих шортах.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

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