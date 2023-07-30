У білій сукні з лелітками: розкішна княгиня Монако Шарлін відвідала благодійний бал

Княгиня одягла романтичне вбрання, яке доповнила прикрасами із діамантами.
У Монако відбувся грандіозний захід – 74-й щорічний благодійний галабал Червоного Хреста, який минув у престижній та розкішній залі Salle des Etoiles. Захід був заснований 1948 року принцом Монако Людовіком II.
Традиційно на цю подію приходять представники княжої родини держави. 45-річна княгиня Шарлін з'явилася на благодійному заході в компанії чоловіка Альбера II та племінниці – 25-річної Камілли Готтліб – дочки принцеси Монако Стефанії та онуки легендарної Грейс Келлі.
На Шарлін була розкішна біла сукня, в якій вона була схожа на ангела. Вбрання було довгим, мало довгі напівпрозорі рукави і повністю було розшитий лелітками та бісером.
Образ вона доповнила сатиновим невеликим клатчем, ніжним макіяжем та укладанням легкими хвилями. Родзинкою цього образу стали розкішні сережки та каблучка від ювелірного бренду Van Cleef & Arpels з колекції Romeo and Juliet. Вони виготовлені з білого та рожевого золота, сапфірів та діамантів.
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