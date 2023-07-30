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У білій сукні з лелітками: розкішна княгиня Монако Шарлін відвідала благодійний бал

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У білій сукні з лелітками: розкішна княгиня Монако Шарлін відвідала благодійний бал

Княгиня Шарлін, Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня одягла романтичне вбрання, яке доповнила прикрасами із діамантами.

У Монако відбувся грандіозний захід – 74-й щорічний благодійний галабал Червоного Хреста, який минув у престижній та розкішній залі Salle des Etoiles. Захід був заснований 1948 року принцом Монако Людовіком II.

Традиційно на цю подію приходять представники княжої родини держави. 45-річна княгиня Шарлін з'явилася на благодійному заході в компанії чоловіка Альбера II та племінниці – 25-річної Камілли Готтліб – дочки принцеси Монако Стефанії та онуки легендарної Грейс Келлі.

На Шарлін була розкішна біла сукня, в якій вона була схожа на ангела. Вбрання було довгим, мало довгі напівпрозорі рукави і повністю було розшитий лелітками та бісером.

Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін, Альбер II / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила сатиновим невеликим клатчем, ніжним макіяжем та укладанням легкими хвилями. Родзинкою цього образу стали розкішні сережки та каблучка від ювелірного бренду Van Cleef & Arpels з колекції Romeo and Juliet. Вони виготовлені з білого та рожевого золота, сапфірів та діамантів.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
845
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