У білій сукні з національними мотивами: красива королева Ранія на заході із сім'єю

Королева Ранія підтримує свого чоловіка та сина на всіх важливих заходах.

Її Величність вже повернулася з Катару, де відвідала саміт Web Summit Qatar як запрошена спікерка.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Разом з Його Величністю королем Абдаллою II та їхнім старшим сином спадкоємцем принцом Хусейном, вони відвідали Акабу, щоб вшанувати пам'ять чудового народу Акаби в рамках заходів, присвячених срібному ювілею сходження Його Величності на престол та вступу на посаду його конституційних повноважень.

Знімком Ранія поділилася традиційно у своєму блогу в Instagram.

Цього дня на королеві була біла сукня з національними мотивами і з чорним поясом на талії, волосся вона зібрала ззаду і одягла сережки-висячки. Король був одягнений у чорний костюм та блакитну сорочку, а кронпринц Хусейн у білу сорочку та чорні штани та арафатку (традиційний у Йорданії головний убір для чоловіків).

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