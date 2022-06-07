У білій сукні з перфорацією: нова прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

У білій сукні з перфорацією: нова прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

Карін Жан-П'єр обіймає посаду речниці Байдена від 13 травня.

Нова речниця Білого дому Карін Жан-П'єр виступила на щоденному брифінгу в Білому домі у Вашингтоні.

Перед журналістами вона постала у білій сукні з рукавами три чверті, які були прикрашені перфорацією.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

На шиї у Карін був делікатний кулон на ланцюжку, у вухах – лаконічні сережки-цвяшки, а на руці – браслет.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П'єр стала першою темношкірою жінкою та представницею ЛГБТ-спільноти на посаді речниці Білого дому. Від початку президенства Джо Байдена 2020 року Карін обіймала посаду першої заступниці Джен Псакі.

Перш ніж приєднатися до команди Байдена, Жан-П'єр очолювала апарат Камали Гарріс.

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