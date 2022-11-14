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У білій сукні з пікантним декольте: Меланія Трамп на весіллі своєї падчерки

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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2168
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У білій сукні з пікантним декольте: Меланія Трамп на весіллі своєї падчерки

Меланія Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Меланія продемонструвала образ грецької богині на весільній церемонії Тіффані Трамп.

Меланія Трамп супроводжувала свого чоловіка Дональда Трампа на весіллі його молодшої доньки Тіффані Трамп, яка вийшла заміж за ліванського мільярдера Майкла Булоса.

На весілля падчерки Меланія одягла білу довгу сукню з пікантним декольте. Талію вона підкреслила темним ремінцем. Волосся місіс Трамп уклала в локони і зробила макіяж смокі айс. У такому образі вона була схожою на грецьку богиню.

Меланія Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Меланія Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

На Daily Mail з'явилося відео, як Меланія танцює повільний танець із Дональдом під пісню Френка Сінатри Strangers in the Night. 

Нагадаємо, наречена Тіффані Трамп йшла під вінець у розкішній пишній сукні з довгими рукавами від Elie Saab, розшиту кристалами, бісером і паєтками.

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Дата публікації
Перегляди
2168
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