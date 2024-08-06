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У білій сукні з поясом: гарна герцогиня Единбурзька зустрілася зі спортсменами у Парижі

У білій сукні з поясом: гарна герцогиня Единбурзька зустрілася зі спортсменами у Парижі

Герцогиня Единбурзька Софі на Олімпіаді у Парижі / Фото: x.com/royalfamily

Герцогиня Единбурзька проведе кілька днів на Олімпіаді у Парижі, підтримуючи спортсменів збірної Великої Британії.

Герцогиня Софі була присутня на чвертьфіналі чоловічого хокею та відвідала жіночу збірну перед чвертьфіналом проти Нідерландів на Олімпіаді.

Знімками поділилися у соціальній мережі X британської королівської родини. Одягнена цього дня герцогиня Единбурзька була у білу льняну муслінову сукню міді з поясом Gabriela Hearst, взута в білі еспадрильї Toms і з сонцезахисними окулярами від Сartier. Вона зібрала волосся в хвіст, одягла тонкий золотий ланцюжок на шию та сережки-висячки. Софі поспілкувалася зі спортсменами та мала дуже милий вигляд.

Також герцогиню бачили на трибунах, коли Софі святкувала перемогу збірної Великої Британії у жіночому командному спринті. Тоді королівська особа була одягнена в сукню міді від Erdem з квітковим принтом та плісованим подолом, і не стримувала своїх емоцій.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images
Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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