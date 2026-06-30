У білій сукні з розкішною вишивкою: Бріжит Макрон зачарувала елегантним образом на державній вечері

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували урочисту державну вечерю в Єлисейському палаці в Парижі на честь офіційного візиту короля Таїланду Маха Вачхіралонгкона та королеви Сутіди. Це перший державний візит тайського монарха до Франції за понад 60 років.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Для офіційного прийому пані Макрон обрала витончений вечірній образ у світлих тонах. Перша леді постала в елегантній довгій сукні максі прямого силуету. Рукава і верх вбрання були прозорі і розшиті розкішною квітковою вишивкою золотими лелітками та бісером.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з низьким пучком і випущеними спереду пасмами, а також зробила улюблений макіяж смокі-айс.

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Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Бріжит прикрасила вуха дорогоцінними сережками з діамантами — маленькими білими і великими жовтими, на шиї були делікатні ланцюжки, а на руках — каблучки з діамантами.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель традиційно з’явився у класичному чорному смокінгу з білою сорочкою, чорною краваткою та білою нагрудною хусткою-паше. На обличчі у нього були улюблені сонцезахисні окуляри.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

На вечорі Макрони привітали короля Маха Вачхіралонгкона, королеву Сутіду та їхню доньку — принцесу Сіріваннаварі Наріратану, після чого зробили традиційні спільні фотографії на сходах Єлисейського палацу.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон продемонструвала аутфіт у пудровій сукні і туфлях Louis Vuitton.

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