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У білій сукні з розкішною вишивкою: Бріжит Макрон зачарувала елегантним образом на державній вечері
Перша леді Франції продемонструвала бездоганний вечірній образ, зустрічаючи королівське подружжя Таїланду в Єлисейському палаці.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували урочисту державну вечерю в Єлисейському палаці в Парижі на честь офіційного візиту короля Таїланду Маха Вачхіралонгкона та королеви Сутіди. Це перший державний візит тайського монарха до Франції за понад 60 років.
Для офіційного прийому пані Макрон обрала витончений вечірній образ у світлих тонах. Перша леді постала в елегантній довгій сукні максі прямого силуету. Рукава і верх вбрання були прозорі і розшиті розкішною квітковою вишивкою золотими лелітками та бісером.
Аутфіт перша леді доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з низьким пучком і випущеними спереду пасмами, а також зробила улюблений макіяж смокі-айс.
Бріжит прикрасила вуха дорогоцінними сережками з діамантами — маленькими білими і великими жовтими, на шиї були делікатні ланцюжки, а на руках — каблучки з діамантами.
Еммануель традиційно з’явився у класичному чорному смокінгу з білою сорочкою, чорною краваткою та білою нагрудною хусткою-паше. На обличчі у нього були улюблені сонцезахисні окуляри.
На вечорі Макрони привітали короля Маха Вачхіралонгкона, королеву Сутіду та їхню доньку — принцесу Сіріваннаварі Наріратану, після чого зробили традиційні спільні фотографії на сходах Єлисейського палацу.
Нагадаємо, Бріжит Макрон продемонструвала аутфіт у пудровій сукні і туфлях Louis Vuitton.