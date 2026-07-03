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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з торочкою і з клатчем-мушлею: Іванка Трамп в ефектному образі з’явилася на вечірці

Донька президента США продемонструвала елегантний образ total white.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові світлини, зроблені під час літньої вечірки в Гемптонсі, організованої підприємцем Майклом Рубіном та його коханою Каміллою Фішел.

«Епічний початок літа!», — підписала вона фото.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Для заходу Іванка обрала ефектну білу сукню з глибоким вирізом, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

Особливу увагу привертали декоративні елементи — відкриті плечі зі складним плетеним дизайном із численних тонких смужок тканини, які спадали на руки, створюючи ілюзію легких рукавів. Не менш ефектною деталлю стала довга торочка на подолі сукні.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Свій аутфіт Іванка доповнила білими босоніжками на з тонкими ремінцями і на цікавій танкетці, перламутровим клатчем у формі мушлі та лаконічними прикрасами. У неї було ідеально рівне укладання і макіяж з акцентом на очах.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у смугастому сарафані з V-подібним декольте позувала на фото.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
19
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