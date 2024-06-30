У білій сукні з V-подібним вирізом і приталеному жакеті: новий ефектний вихід прем’єр-міністерки Естонії

Кая Каллас мала гарний і стрункий вигляд.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прибула до Брюсселя, щоб зустрітися із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і колишнім прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.
Там вона з'явилася в ефектному образі. На політикині була біла обтисла сукня з V-подібним вирізом, зверху якої вона одягла приталений жакет темного відтінку кольору фуксії.
Кая зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками з камінням, шию – делікатним ланцюжком із підвіскою-камінчиком, а руку – каблучкою з діамантом.
Нагадаємо, Кая Каллас на саміті ЄС у Брюсселі постала у чорній сукні-футлярі з короткими рукавами, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Читайте також:
- У картатому напівпальті і сукні кольору кемел: прем’єр-міністерка Естонії зустрілася з Макроном
- У жовтому жакеті і синій спідниці: прем’єр-міністерка Естонії в образі у кольорах українського прапора зустрілася із Зеленським
- Найяскравіша білявка на саміті НАТО: прем’єр-міністерка Естонії підкреслила струнку фігуру сукнею кольору фуксії