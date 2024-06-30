У білій сукні з V-подібним вирізом і приталеному жакеті: новий ефектний вихід прем’єр-міністерки Естонії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прибула до Брюсселя, щоб зустрітися із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і колишнім прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Урсула фон дер Ляєн і Кая Каллас / Фото: Associated Press

Там вона з'явилася в ефектному образі. На політикині була біла обтисла сукня з V-подібним вирізом, зверху якої вона одягла приталений жакет темного відтінку кольору фуксії.

Урсула фон дер Ляєн і Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками з камінням, шию – делікатним ланцюжком із підвіскою-камінчиком, а руку – каблучкою з діамантом.

Урсула фон дер Ляєн і Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас на саміті ЄС у Брюсселі постала у чорній сукні-футлярі з короткими рукавами, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

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