У білій сукні з вишивкою та в рубіновій тіарі: королева Камілла сяяла на державному банкеті

Король Чарльз та королева Камілла влаштували урочистий прийом для імператора Японії Нарухіто та його дружини імператриці Масако.
Японське імператорське подружжя вчора відвідало церемонію привітання в Лондоні та парад кінної гвардії. А ввечері королівська родина організувала на їхню честь банкет у Букінгемському палаці.
76-річна королева Камілла з'явилася на ньому в білій сукні з вишивкою від Fiona Clare, а також носила бірманську рубінову тіару, в якій дебютувала в листопаді 2023 року, коли одягла її на державний банкет на честь візиту президента Республіки Корея Юн Сок Йоля до Великої Британії.
Ця тіара була виготовлена ювеліром Garrard 1973 року з діамантів та рубінів, які покійна королева Єлизавета II отримала як весільні подарунки. Рубіни було доставлено жителями Бірми, а алмази — з розібраної Нізама Гайдарабадської тіари. Королева Єлизавета кілька разів носила прикрасу під час свого історичного 70-річного правління.
Також Камілла вперше одягла орден короля Чарльза, на якому зображено портрет монарха, заснований на фотографії Г'юго Бернанда, зробленої в 2023 році.
Образ королеви доповнювали діамантове кольє, сережки та браслет, а також вона взула сріблясті туфлі і в руках тримала клатч у тон.
Імператриця Масако також прибула на банкет у білій максісукні з мереживним оздобленням, у тіарі та з діамантами на шиї, у вухах та на зап'ясті.
На заході також були присутні принц Вільям, принц Едвард, Софі, герцогиня Единбурзька, а принцеса Уельська зі зрозумілих причин була відсутня.
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