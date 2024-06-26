У білій сукні з вишивкою та в рубіновій тіарі: королева Камілла сяяла на державному банкеті

Король Чарльз та королева Камілла влаштували урочистий прийом для імператора Японії Нарухіто та його дружини імператриці Масако.

Японське імператорське подружжя вчора відвідало церемонію привітання в Лондоні та парад кінної гвардії. А ввечері королівська родина організувала на їхню честь банкет у Букінгемському палаці.

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / Фото: Associated Press

76-річна королева Камілла з'явилася на ньому в білій сукні з вишивкою від Fiona Clare, а також носила бірманську рубінову тіару, в якій дебютувала в листопаді 2023 року, коли одягла її на державний банкет на честь візиту президента Республіки Корея Юн Сок Йоля до Великої Британії.

Ця тіара була виготовлена ​​ювеліром Garrard 1973 року з діамантів та рубінів, які покійна королева Єлизавета II отримала як весільні подарунки. Рубіни було доставлено жителями Бірми, а алмази — з розібраної Нізама Гайдарабадської тіари. Королева Єлизавета кілька разів носила прикрасу під час свого історичного 70-річного правління.

Королева Камілла на прийомі в Букінгемському палаці на честь імператора Нарухіто та імператриці Масако / Фото: Getty Images

Також Камілла вперше одягла орден короля Чарльза, на якому зображено портрет монарха, заснований на фотографії Г'юго Бернанда, зробленої в 2023 році.

Орден королеви Камилли / Фото: Getty Images

Образ королеви доповнювали діамантове кольє, сережки та браслет, а також вона взула сріблясті туфлі і в руках тримала клатч у тон.

Імператриця Масако також прибула на банкет у білій максісукні з мереживним оздобленням, у тіарі та з діамантами на шиї, у вухах та на зап'ясті.

Королева Камілла та король Чарльз III на прийомі в Букінгемському палаці на честь імператора Нарухіто та імператриці Масако / Фото: Getty Images

На заході також були присутні принц Вільям, принц Едвард, Софі, герцогиня Единбурзька, а принцеса Уельська зі зрозумілих причин була відсутня.

Королева Камілла та король Чарльз III на прийомі в Букінгемському палаці на честь імператора Нарухіто та імператриці Масако / Фото: Getty Images

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