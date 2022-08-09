У білій сукні з високим розрізом: американська акторка у ніжному аутфіті приїхала на ранкове шоу

29-річна Софія Карсон в образі total white приїхала на TB-шоу.
Папараці зазнімкували, як акторка і співачка - Софія Карсон - приїхала на ранкове телевізійне шоу Good Morning America у Нью-Йорку.
Дівчина мала гарний вигляд. Коли вона побачила фотографів, то мило усміхнулася.
На ній була біла сукня міді з американською проймою і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.
Софія підібрала до сукні білі туфлі з ремінцями і на високих шпильках. Вона зробила собі низький хвіст і ніжний макіяж.
До слова, Карсон обожнює білий колір. Нещодавно артистка відвідала благодійний захід LuisaViaRoma X UNICEF на острові Капрі, який цьогоріч був присвячений збору коштів для дітей, які постраждали від війни Росії проти України. Там вона постала у білосніжній екстравагантній сукні максі, яку прикрасила маленькою помаранчевою квіткою.
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