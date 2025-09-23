У білій сукні з вирізом «човник»: княгиня Шарлін у розкішному образі з’явилася на церемонії

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Її Світлість мала розкішний вигляд в білій максісукні від Elie Saab з вирізом «човник», вартістю 3500 доларів. Образ Шарлін доповнила білими сатиновими гостроносими туфлями на підборах, мініатюрним клатчем, а також зробила гарну зачіску, виразний макіяж очей і губ, одягла діамантові сережки у формі корала і свою заручальну каблучку.

У центрі церемонії вручення «Золотого м’яча» 2025 року, яка відзначає видатні досягнення світового футболу, премія Sócrates Award висвітить гравців, відданість яких справі виходить далеко за межі футбольного поля.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін вийшла на сцену і виголосила урочисту промову, якою поділилися в Instagram княжого подружжя Монако.

«Премія Sócrates, що вручається L'Équipe Group і @PeaceandSport, присуджується футболістам, які використовують свій вплив для досягнення позитивних змін і натхнення нових поколінь», — йдеться у повідомленні палацу.

А нещодавно, нагадаємо, Шарлін разом із чоловіком князем Альбером II відвідали благодійний турнір з гольфу, організований Фондом княгині Шарлін. Подружжя з’явилося на престижному полі гольф-клубу Монте-Карло, щоб провести день, присвячений спорту, спілкуванню та солідарності.