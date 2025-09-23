- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій сукні з вирізом «човник»: княгиня Шарлін у розкішному образі з’явилася на церемонії
Княгиня Монако відвідала церемонію вручення 69-ї премії «Золотий м’яч» у театрі Шатле у Парижі.
Її Світлість мала розкішний вигляд в білій максісукні від Elie Saab з вирізом «човник», вартістю 3500 доларів. Образ Шарлін доповнила білими сатиновими гостроносими туфлями на підборах, мініатюрним клатчем, а також зробила гарну зачіску, виразний макіяж очей і губ, одягла діамантові сережки у формі корала і свою заручальну каблучку.
У центрі церемонії вручення «Золотого м’яча» 2025 року, яка відзначає видатні досягнення світового футболу, премія Sócrates Award висвітить гравців, відданість яких справі виходить далеко за межі футбольного поля.
Княгиня Шарлін вийшла на сцену і виголосила урочисту промову, якою поділилися в Instagram княжого подружжя Монако.
«Премія Sócrates, що вручається L'Équipe Group і @PeaceandSport, присуджується футболістам, які використовують свій вплив для досягнення позитивних змін і натхнення нових поколінь», — йдеться у повідомленні палацу.
А нещодавно, нагадаємо, Шарлін разом із чоловіком князем Альбером II відвідали благодійний турнір з гольфу, організований Фондом княгині Шарлін. Подружжя з’явилося на престижному полі гольф-клубу Монте-Карло, щоб провести день, присвячений спорту, спілкуванню та солідарності.