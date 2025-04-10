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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з вирізом і човниках: королева Максима вийшла у світ в гарному аутфіті

Королева Нідерландів Максима відвідала нову робочу зустріч. Цього разу вона приїхала до Герлена.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Під час візиту Максимі показали, як місцева спільнота справляється з такими проблемами, як старіння населення та створення можливостей для молоді, а також як мешканці працюють разом, щоб створити придатний для життя та безпечний район у Герлені.

Королева приїхала у білій сукні міді Massimo Dutti з V-подібним вирізом на декольте та коміром, а також розрізом спереду на подолі та підкреслила талію широким коричневим поясом. Взута вона була в туфлі-човники з коричневої шкіри від Gianvito Rossi.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

У Максими було розпущене біляве волосся, сережки-черепашки були у вухах, вона зробила макіяж з акцентом на очі та світлий манікюр.

Також Її Величність несла в руках мініатюрний клатч, а на її зап’ясті був годинник на чорному шкіряному ремінці.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, сьогодні молодшій дочці королеви та короля Нідерландів — принцесі Аріані виповнюється 18 років. Із цього приводу палац поділився новими фотографіями.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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