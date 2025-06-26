ТСН у соціальних мережах

Суспільство
7087
1 хв

У білій сукні з вишивкою і босоніжках: принцеса Єлизавета влаштувала прийом для маленьких гостей у палаці

Поки король і королева Бельгії перебувають з візитом у Чилі, їхня донька принцеса Єлизавета взяла на себе деякі королівські зобов’язання.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Її Королівська Високість принцеса Єлизавета, герцогиня Брабантська вітала маленьких пацієнтів з дитячої лікарні принцеси Єлизавети в Королівському палаці у Брюсселі.

Їм провели екскурсію Королівським палацом, потім вони взяли участь у семінарі з арфи та музики, а також завершили день спільною трапезою. Таким чином, принцеса Єлизавета хотіла заохотити цих дітей з дитячої лікарні, названої на її честь.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

На зустріч спадкоємиця престолу приїхала в ніжній білій сукні міді з синьою вишивкою і синіх босоніжках на підборах, її русяве волосся було розпущене, у вухах були квіткові сережки, а на обличчі — легкий макіяж. У руках Єлизавета тримала мініатюрну білу сумку Lady Dior. Принцеса мала дуже ніжний вигляд у такому образі.

Нагадаємо, нещодавно її батько король Філіп відкрив завісу таємниці, розповівши, коли буде готовий зректися престолу на користь доньки.

Принцеса Єлизавета і король Філіп / © Getty Images

Принцеса Єлизавета і король Філіп / © Getty Images

