У білій сукні з вишивкою і босоніжках: принцеса Єлизавета влаштувала прийом для маленьких гостей у палаці

Її Королівська Високість принцеса Єлизавета, герцогиня Брабантська вітала маленьких пацієнтів з дитячої лікарні принцеси Єлизавети в Королівському палаці у Брюсселі.

Їм провели екскурсію Королівським палацом, потім вони взяли участь у семінарі з арфи та музики, а також завершили день спільною трапезою. Таким чином, принцеса Єлизавета хотіла заохотити цих дітей з дитячої лікарні, названої на її честь.

На зустріч спадкоємиця престолу приїхала в ніжній білій сукні міді з синьою вишивкою і синіх босоніжках на підборах, її русяве волосся було розпущене, у вухах були квіткові сережки, а на обличчі — легкий макіяж. У руках Єлизавета тримала мініатюрну білу сумку Lady Dior. Принцеса мала дуже ніжний вигляд у такому образі.

Нагадаємо, нещодавно її батько король Філіп відкрив завісу таємниці, розповівши, коли буде готовий зректися престолу на користь доньки.