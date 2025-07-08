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У білій сукні зі шкіряними акцентами: Бріжит Макрон у гарному аутфіті з'явилася у Великій Британії
Перша леді Франції супроводжує чоловіка-президента під час державного візиту до Лондона.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон прибули з офіційним візитом до Великої Британії. На базі ВПС Нортголт їх зустріли принц і принцеса Уельські.
Після цього президентське подружжя Франції поїхало до Віндзорського замку на урочистий прийом до короля Чарльза і королеви Камілли.
Цього дня перша леді продемонструвала красивий образ у закритій білій сукні з рукавами три чверті, у якій вона мала стрункий вигляд. Вбрання мало асиметричну лінію з декоративними ґудзиками та акцентні бежеві шкіряні деталі на поясі.
Аутфіт Бріжит доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках і золотим клатчем-футляром із квітковим орнаментом.
Вона зробила елегантну зачіску, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — годинником із кремовим ремішком із крокодилячим тисненням, делікатним золотим браслетом із перлинами і діамантовою каблучкою.
Нагадаємо, Бріжит Макрон продемоснтрувала у Нідерландах лук у смарагдовій сукні зі шкіряним поясом.