У білій сукні зі шкіряними акцентами: Бріжит Макрон у гарному аутфіті з'явилася у Великій Британії

Бріжит Макрон і король Чарльз / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон прибули з офіційним візитом до Великої Британії. На базі ВПС Нортголт їх зустріли принц і принцеса Уельські.

Еммануель і Бріжит Макрони, принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Після цього президентське подружжя Франції поїхало до Віндзорського замку на урочистий прийом до короля Чарльза і королеви Камілли.

Еммануель і Бріжит Макрони, принц і принцеса Уельські, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Цього дня перша леді продемонструвала красивий образ у закритій білій сукні з рукавами три чверті, у якій вона мала стрункий вигляд. Вбрання мало асиметричну лінію з декоративними ґудзиками та акцентні бежеві шкіряні деталі на поясі.

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Еммануель і Бріжит Макрони і король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках і золотим клатчем-футляром із квітковим орнаментом.

Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Вона зробила елегантну зачіску, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — годинником із кремовим ремішком із крокодилячим тисненням, делікатним золотим браслетом із перлинами і діамантовою каблучкою.

Бріжит Макрон і король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон продемоснтрувала у Нідерландах лук у смарагдовій сукні зі шкіряним поясом.