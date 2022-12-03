У білій сукні зі сріблястою аплікацією: Бріжит Макрон на урочистій вечері у Білому домі

Перша леді вкотре показала свою майстерність під час вибору вбрання.

1 грудня у Білому домі відбулася урочиста державна вечеря на честь президента Франції Емманюеля Макрона та його дружини - першої леді Бріжит Макрон.

Під час вибору вбрання для цього заходу, пані Макрон вирішила залишитися вірною своєму улюбленому дизайнеру Ніколя Геск'єру та Дому Louis Vuitton, який він очолює.

Саме тому перша леді обрала пряму білу сукню від цього бренду, яку на горловині та талії прикрашала срібляста аплікація.

Бріжит та Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила елегантною вечірньою зачіскою з блискучою шпилькою.

Бріжит та Емманюель Макрон у Білому Домі / Фото: Associated Press

Також у руці перша леді Франції тримала сріблястий клатч з перфорацією, а із взуття вона віддала перевагу лаконічним білим туфлям-човникам.

Бріжіт і Емманюел Макрон з Джо і Джилл Байден / Фото: Associated Press

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