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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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156
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1 хв

У білій сукні зі стрічкою і в капелюсі: королева Камілла відвідала улюблені кінні перегони своєї свекрухи

Дружина короля Чарльза відвідала улюблені кінні перегони покійної королеви Єлизавети II.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла була заскочена фотографами на кінних перегонах імені короля Георга VI на іподромі Аскот, тому самому, де раніше цього літа вже проходили інші кінні змагання, на яких Її Величність також була присутня.

Камілла приїхала на іподром у білій сукні А-силуету з невеликим V-подібним вирізом на декольте та стрічкою на подолі, доповнивши вбрання крислатим капелюхом кремового кольору та туфлями на підборах підібраними до тону. У королеви було гарне укладання та макіяж, на шиї її нова улюблена підвіска з серцями (припускаємо, що це подарунок на день народження від короля Чарльза), а також ще одна пластинчаста підвіска, яку Камілла носить досить часто, а у вухах були перлинні сережки-висячки. У руках Камілли був маленький плетений клатч.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Незабаром королева та її чоловік король Чарльз вирушать на літній відпочинок, який вони проводять у своїх заміських маєтках, а потім вся родина збереться у Балморалі, Шотландії.

Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали, яке улюблене хобі у королеви Камілли у відпустці.

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