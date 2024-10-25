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У білій туніці та штанях: королева Камілла з'явилася на заході у Самоа в новому образі

У білій туніці та штанях: королева Камілла з'явилася на заході у Самоа в новому образі

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла під час візиту до Самоа відвідала групу підтримки жертв насильства.

Її Величність оглянула невеликий кампус, де до 100 дітей, які зазнали насильства, отримують догляд та освіту, а жертви домашнього насильства отримують підтримку та консультації.

Після відкриття дитячого садка "Надія" імені королеви Камілли дружина короля звернулася до членів організації і сказала: "Ви робите таку чудову роботу для цих дітей, що я повернуся до Великої Британії з теплими спогадами".

Камілла з'явилася на цій зустрічі в білій туніці та білих широких штанях, взула світлі туфлі на танкетці, у неї у вухах були сережки-висячки з бірюзою, а на шиї вінок із рожевих квітів. У королеви було її фірмове укладання та макіяж на обличчі.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що королева Камілла була у відпустці перед тим, як вирушити в тур зі своїм чоловіком королем Чарльзом. Королева відпочивала з друзями в спаготелі в Індії.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images
Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

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