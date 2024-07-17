У білій вишиванці і штанях-палацо: Олена Зеленська відвідала дитячий табір

Перша леді поєднала у своєму образі класичні білий і чорний кольори.
Олена Зеленська відвідала "Космотабір: простір для всіх", у якому діти з інвалідністю тут розвиваються і розважаються.
Перша леді взяла участь у повсякденних активностях табору. Вона разом із дітьми позаймался руханкою з тренерами і була залучена до майстер-класів.
"Все це – не просто літні розваги, а крок до того, щоб дуже різні діти могли повноцінно перебувати й комунікувати в суспільстві далі. Ставали не виключеними, а включеними в життя", – зазначила Зеленська.
Цього дня дружина президента продемонструвала гарний образ у класичних кольорах. На ній була біла вишиванка і чорні штани-палацо з широким шкіряним поясом із металевою пряжкою.
Вбрання Олена скомбінувала з чорними гостроносими туфлями. Перша леді зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а шию – перлинним намистом із золотими деталями.
Нагадаємо, Олена Зеленська у білій блузці і зі срібними сережками провела онлайн- зустріч.
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