У білій військовій формі: красива принцеса Леонор на зустрічі зі своїми батьками у Галісії

Король і королева Іспанії вирушили до Галісії в ці вихідні, щоб відзначити 40-ву річницю приведення до присяги прапора класу ВМС короля Філіпа VI.
Принцеса Леонор зустрілася зі своїми батьками – королевою Летицією та королем Філіпом VI, які прибули до Галісії.
Іспанські монархи прибули, щоб відзначити 40-ву річницю приведення до присяги прапора класу ВМС короля Філіпа VI. А потім відвідали принцесу Леонор, яка навчається у Військово-морській школі Марін.
На публіці 18-річна Леонор з'явилася у білій військовій формі та кашкеті. Вона зібрала волосся в низький пучок, заплетений попередньо в косу і була з дуже легким макіяжем на обличчі.
Раніше ми показували вам рідкісні кадри принцеси з військово-морської школи, навчання в якій вона розпочала у серпні.
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