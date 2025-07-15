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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білій військовій формі: принцеса Леонор з’явилася на урочистому заході

Спадкова принцеса Іспанії здобула Золоту медаль Галісії на заході в Пасо-де-Рахої в Сантьяго-де-Компостела.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Астурійська Леонор отримала Золоту медаль Галісії, вручену їй на знак визнання її військової підготовки у Військово-морському училищі Марін та на знак «любові й поваги галісійського народу» до принцеси.

«Ми майже розлучені, але я не сумуватиму за домом, бо завжди хочу повернутися до Галісії. Або, як я почула, входячи до гирла Ферроля, це мій дім, там, де закінчується море. Дуже дякую від щирого серця за цю честь, яку я приймаю з радістю від тих, хто відчував такий прийом і підтримку на цій землі від самого першого дня», — сказала принцеса Астурійська у своїй промові подяки під час церемонії.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

На заході донька короля Філіпа VI та королеви Летиції з’явилася у білій військовій формі. А днем раніше принцеса Леонор була присутня на заході після прибуття на борт корабля «Хуан Себастьян де Елькано» у Військово-морському училищі Марін, організованому на честь завершення її навчання у цій школі.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

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