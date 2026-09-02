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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

У штанях-палацо і білій блузці з мереживом рішельє: Олена Зеленська зачарувала гарним образом

Перша леді відвідала гімназію на Київщині.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала гімназію на Київщині, де долучилася до уроку безбар’єрності. Світлини із зустрічі з учнями перша леді опублікувала у своєму Telegram-каналі.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Для візиту вона обрала гарний образ у класичній чорно-білій гамі. На Олені була біла блузка вільного крою з об’ємними рукавами, прикрашеними ажурною вишивкою у техніці рішельє. Її вона поєднала з чорними штанями-палацо із завищеною талією та тонким шкіряним ременем.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Образ перша леді доповнила лаконічною підвіскою, сережками-цвяшками і чорними гостроносими туфлями. У неї було укладання з локонами і ніжний макіяж.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

«Кожна сучасна школа має давати дітям не лише знання з наук, а й знання з того, як бути гідною людиною, як примножувати людяність навколо себе. І це теж робить світ і наше життя в ньому безбар’єрним», — наголосила перша леді.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у блакитному костюмі з’явилася на зустрічі зі школярками.

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