У штанях-палацо і білій блузці з мереживом рішельє: Олена Зеленська зачарувала гарним образом

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська відвідала гімназію на Київщині, де долучилася до уроку безбар’єрності. Світлини із зустрічі з учнями перша леді опублікувала у своєму Telegram-каналі.

© Instagram Олени Зеленської

Для візиту вона обрала гарний образ у класичній чорно-білій гамі. На Олені була біла блузка вільного крою з об’ємними рукавами, прикрашеними ажурною вишивкою у техніці рішельє. Її вона поєднала з чорними штанями-палацо із завищеною талією та тонким шкіряним ременем.

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© Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Образ перша леді доповнила лаконічною підвіскою, сережками-цвяшками і чорними гостроносими туфлями. У неї було укладання з локонами і ніжний макіяж.

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© Instagram Олени Зеленської

«Кожна сучасна школа має давати дітям не лише знання з наук, а й знання з того, як бути гідною людиною, як примножувати людяність навколо себе. І це теж робить світ і наше життя в ньому безбар’єрним», — наголосила перша леді.

© Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у блакитному костюмі з’явилася на зустрічі зі школярками.

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