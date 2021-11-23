У білизняній сукні улюбленого кольору: Жасмін Тукс блиснула ідеальною фігурою

30-річна модель та екс"ангел" "Victoria's Secret" Жасмін Тукс поділилася новими фото у блогу.

Жасмін приміряла кавову сукню з шовкової тканини на тонких бретельках та з пікантним вирізом на декольте. Вбрання зірка поєднала з білим об'ємним клатчем, який тримала в руках і босоніжками на зав'язках.

Волосся Тукс було зібране білою заколкою ззаду, у вухах виблискували сережки, а на шиї була підвіска з кулоном. Жасмін підписала, що це її улюблений колір, мабуть, маючи на увазі колір сукні.

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Раніше модель постила серію знімків, на яких позувала в чорному купальнику. У дівчини чудова фігура, а на пальці тепер сяє золота обручка, яку їй одягнув чоловік у день їхнього красивого весілля.

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