У білизняному топі і блакитному костюмі: королева Іспанії Летиція на діловій зустрічі

У білизняному топі і блакитному костюмі: королева Іспанії Летиція на діловій зустрічі

Її Величність була, як завжди, дуже елегантна.

Королева Іспанії Летиція, як постійна почесна президентка Іспанської асоціації проти раку (AECC) і Наукового фонду AECC, взяла участь в міжнародному заході, що проводився з нагоди "Всесвітнього дня досліджень раку". Ця подія співпала з 50-річчям Наукового фонду AECC.

Проводився цей захід в змішаному форматі очних і онлайн зустрічей. Для своєї появи Летиція вибрала штанний костюм блакитного кольору, який поєднала з білим топом у білизняному стилі і туфлями-човниками пудровий кольору. У вухах у королеви були лаконічні сережки, а на вказівному пальці руки улюблений перстень, подарований її дітьми.

Королева Летиція / Getty Images

Це вже другий діловий захід Її величності цього тижня. У вівторок вона взяла участь в заході Proyectos Sociales de Banco Santander і вручила нагороди переможцям 13-го конкурсу соціальних проєктів. Тоді Летиція з'явилася в смарагдовій сукні від бренду Sandro.

Королева Летиція / Getty Images

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Королева Летиція в штанних костюмах (14 фото)

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