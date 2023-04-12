У білизняному топі і кросівках: Джилл Байден із маленьким онуком на святі у Білому домі

Президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден влаштували у Білому домі Великодні святкування.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Спочатку президентське подружжя вітало всіх гостей з балкону Блакитної кімнати. Потім вони спостерігали, як діти катали великодні яйця.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді також прочитала дітям книжку у саду Жаклін Кеннеді. Поряд із нею був її онук – 3-річний Бо (малюк є сином Гантера Байдена і Меліси Коен), який допомагав тримати книжку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл була одягнена у світлий костюм, який складався із двобортного жакета і прямих штанів, і атласний топ у білизняному стилі. Вбрання вона доповнила білими кросівками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила собі гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха лаконічними сережками у вигляді квіток, шию – підвісками на ланцюжку, а руки – браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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