У біло-блакитній сукні з флористичним принтом: Джилл Байден на заході у Білому домі

На південній галявині Білого дому у Вашингтоні відбувся пікнік Конгресу, в якому взяли участь президент США Джо Байден, його дружина Джилл Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс.

Камала Гарріс, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді цього дня продемонструвала ніжний жіночний аутфіт. На ній була біло-блакитна сукня міді з флористичним принтом, рукавами три чверті і рюшами на подолі. Вбрання мало V-подібний виріз і дві нитки з рожево-бірюзовими пензликами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На шиї у Джилл були золоті підвіски на ланцюжках, а на руках – перлинні й золоті браслети, а також золотий годинник.

Байден зробила акуратне укладання, макіяж смокі-айс і французький манікюр.

Камала Гарріс, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у темно-синій костюм, блакитну сорочку та чорні окуляри-авіатори.

Гарріс обрала для заходу білий жакет, білу базову футболку й чорні штани.

Нагадаємо, Джилл Байден потрапила в об'єктиви фотографів у блакитній сорочці, білих укорочених джинсах і кедах.

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