У біло-червоному пальті в улюблений принт: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом побувала на матчі регбі

Учора принц та принцеса Уельські побували на трибунах перед міжнародним матчем Союзу регбі шести націй між Уельсом та Англією на стадіоні Князівства у Кардіффі. Збірна Англії виграла.

40-річний принц Вільям є покровителем Уельського союзу регбі від 2016 року, а 41-річна принцеса Кейт підтримує Англію як покровитель Футбольної ліги регбі та Союзу регбі. Таким чином Кейт та Вільям були присутні на трибунах разом, але вболівали за різні команди.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса Кетрін одягла цього разу добре знайоме нам пальто червоно-білого кольору в принт "гусяча лапка" від Catherine Walker, яке вже багато разів носила навіть під час вагітностей.

Принцеса Уельська продовжує демонструвати своє ставлення до екологічного споживання. У руках Кейт була біла сумка від Mulberry, а взута Кейт була в чорні замшеві ботильйони від Aquatalia. Також до аутфіту принцеса підібрала чорні колготи та шкіряні рукавички.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вона розпустила волосся, зробила легкий макіяж лише трохи акцентувавши увагу на очах і губах і одягла сережки від Mappin and Webb, вартістю майже 4500 доларів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Цього дня принц Вільям був у чорному пальті, яке він доповнив яскравим червоним шарфом на шиї. Під пальтом принц був у синьому костюмі та червоній краватці.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принцеса Уельська стала покровителькою Футбольної ліги регбі та Футбольного союзу регбі лише на початку 2022 року. Раніше ця роль належала принцу Гаррі.

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