У біло-чорній сукні та з чокером на шиї: яким був образ Меланії Трамп для інавгураційного балу

Після церемонії інавгурації новообраного президента Дональда Трампа відбувся інаугураційний бал. Вже 60-й за рахунком.
Перша леді Меланія Трамп дебютувала на балу в біло-чорній сукні-футлярі, зшитій на замовлення Ерве П'єром, тим самим дизайнером, який створив її інавгураційну сукню 2017 року.
Біла сукня була декорована чорною стрічкою спереду, а на шиї у Меланії був чорний чокер з діамантовою брошкою. Образ місіс Трамп доповнила світлими туфлями-човниками на підборах, розпустила волосся і цього разу була без головного убору. Також на обличчі Меланії був виразний макіяж, а на нігтях — світлий манікюр.
До речі, на свій перший інавгураційний бал 2017 року Меланія Трамп також приїхала у сукні від Hervé Pierre. Тоді це була сукня з крепу молочного відтінку, прикрашена цікавою деталлю спереду та тонким червоним ремінцем на талії.
Президент Трамп був у чорному смокінгу, білій сорочці та з чорною краваткою-метеликом.
Зазначимо, свій перший повільний танець Трамп та його дружина виконали під "Бойовий гімн Республіки" у виконанні оркестру морської піхоти США, після чого до них на сцену приєдналися віцепрезидент Джей Ді Венс та його дружина Уша.
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