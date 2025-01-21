У біло-чорній сукні та з чокером на шиї: яким був образ Меланії Трамп для інавгураційного балу

Після церемонії інавгурації новообраного президента Дональда Трампа відбувся інаугураційний бал. Вже 60-й за рахунком.

Перша леді Меланія Трамп дебютувала на балу в біло-чорній сукні-футлярі, зшитій на замовлення Ерве П'єром, тим самим дизайнером, який створив її інавгураційну сукню 2017 року.

Дональд та Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Біла сукня була декорована чорною стрічкою спереду, а на шиї у Меланії був чорний чокер з діамантовою брошкою. Образ місіс Трамп доповнила світлими туфлями-човниками на підборах, розпустила волосся і цього разу була без головного убору. Також на обличчі Меланії був виразний макіяж, а на нігтях — світлий манікюр.

Дональд та Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Дональд та Меланія Трамп / Фото: Associated Press

До речі, на свій перший інавгураційний бал 2017 року Меланія Трамп також приїхала у сукні від Hervé Pierre. Тоді це була сукня з крепу молочного відтінку, прикрашена цікавою деталлю спереду та тонким червоним ремінцем на талії.

Президент Дональд Трамп вітає натовп разом із першою леді Меланією Трамп на Балу Свободи у п'ятницю, 20 січня 2017 року, у Вашингтоні / Фото: Associated Press

Президент Трамп був у чорному смокінгу, білій сорочці та з чорною краваткою-метеликом.

Дональд та Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Дональд та Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Зазначимо, свій перший повільний танець Трамп та його дружина виконали під "Бойовий гімн Республіки" у виконанні оркестру морської піхоти США, після чого до них на сцену приєдналися віцепрезидент Джей Ді Венс та його дружина Уша.

Дональд і Меланія Трамп, Джей Ді Венс та його дружина Уша / Фото: Associated Press

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