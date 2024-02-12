У біло-чорному луку та з укладанням: королева Ранія сходила на футбол

У своєму Instagram королева опублікувала лише одну фотографію. На ній Ранія зображена на трибунах. Переглянути матч Йорданія-Катар у фіналі Кубка Азії 2023 року Її Величність приїхала у білій футболці збірної та чорній спідниці зі шкіряним поясом на талії від Max Mara. Її Величність мала гарне укладання і макіяж на обличчі, вона зробила манікюр і одягла кілька каблучок на пальці.

І хоча команда Йорданії не здобула перемогу у цьому матчі у своєму блогу в Instagram Ранія написала:

"Ми дуже пишаємося вами всіма. Вітаємо вас з історичним досягненням та вітаємо Катар із перемогою".

Раніше ми показували фото та відео з одного з матчів, які відвідали кронпринц Хусейн та принцеса Раджва. Дружина старшого сина королеви зачарувала публіку зворушливим жестом.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Getty Images

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