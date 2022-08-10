У біло-рожевій сорочці і блакитних шкарпетках з принтом: стильний Раян Рейнольдс сходив на розважальне шоу

45-річний актор потрапив до об'єктивів фотографів дорогою на шоу Джиммі Кіммела.
Папараці заскочили Раяна Рейнольдса на вулицях Лос-Анджелеса, коли він прямував на шоу Джиммі Кіммела. Зірка усміхнувся і помахав рукою фотографам.
Актор мав стильний вигляд. На ньому була біла футболка, рожево-біла сорочка з геометричним принтом і штани кольору хакі.
Образ Рейнольдс доповнив блакитними шкарпетками з принтом і білими кедами. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри, а на одній руці – різнокольорові браслети і годинник із яскравим ремінцем.
Нагадаємо, Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі за руки сходили на прем'єру фільма.
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