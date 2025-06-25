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У біло-сірому образі: королева Максима обрала креативний аутфіт для зустрічі з президентом Трампом
Королівське подружжя Нідерландів провело зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Зустріч короля Віллема-Олександра та королеви Максими з президентом Трампом відбулася у палацовому комплексі Гейс-ден-Бос перед відвідинами саміту НАТО в Гаазі.
Максима з’явилася на цьому заході у білій блузі з кейпом та квіткою на одному плечі та біло-сірій спідниці міді з квітковою аплікацією. Вона також взула сірі туфлі-човники на підборах. Її Величність уклала волосся, доповнила лук діамантовими сережками, кількома золотими браслетами та годинником на чорному шкіряному ремінці, а також зробила макіяж.
Президент Трамп одягнувся у синій костюм, білу сорочку та червону краватку у білу смужку. Король Віллем-Олександр також одягнув темно-синій костюм у смужку, білу сорочку та блакитну краватку у дрібний принт.
Днем раніше король та королева зустрічали високопоставлених гостей перед вечерею Paleis Huis ten Bosch. Увечері Максима була одягнена у яскраво-жовтий комбінезон Natan Сouture з кейпом та туфлі із замші підібрані до тону.