У біло-сірому образі: королева Максима обрала креативний аутфіт для зустрічі з президентом Трампом

Король Віллем-Олександр, президент Дональд Трамп та королева Максима / © Associated Press

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Зустріч короля Віллема-Олександра та королеви Максими з президентом Трампом відбулася у палацовому комплексі Гейс-ден-Бос перед відвідинами саміту НАТО в Гаазі.

Король Віллем-Олександр, президент США Дональд Трамп і королева Максима / © Associated Press

Максима з’явилася на цьому заході у білій блузі з кейпом та квіткою на одному плечі та біло-сірій спідниці міді з квітковою аплікацією. Вона також взула сірі туфлі-човники на підборах. Її Величність уклала волосся, доповнила лук діамантовими сережками, кількома золотими браслетами та годинником на чорному шкіряному ремінці, а також зробила макіяж.

Король Віллем-Олександр, президент США Дональд Трамп і королева Максима / © Associated Press

Президент Трамп одягнувся у синій костюм, білу сорочку та червону краватку у білу смужку. Король Віллем-Олександр також одягнув темно-синій костюм у смужку, білу сорочку та блакитну краватку у дрібний принт.

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Король Віллем-Олександр, президент США Дональд Трамп і королева Максима / © Associated Press

Днем раніше король та королева зустрічали високопоставлених гостей перед вечерею Paleis Huis ten Bosch. Увечері Максима була одягнена у яскраво-жовтий комбінезон Natan Сouture з кейпом та туфлі із замші підібрані до тону.