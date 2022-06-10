У білому ансамблі та в лаконічних прикрасах: герцогиня Камілла та принц Чарльз у Корнуоллі

У білому ансамблі та в лаконічних прикрасах: герцогиня Камілла та принц Чарльз у Корнуоллі

Принц Уельський Чарльз та його дружина герцогиня Камілла відвідали 10 червня Royal Cornwall Show – сільськогосподарську виставку Корнуолла, яка проводиться щорічно на початку червня у місті Вейдбріджі на півночі графства Корнуолла.

Для такого активного дня, де подружжю потрібно було відвідати не одну локацію виставки, герцогиня обрала білий ансамбль, що складався з жакету її улюбленого фасону та сукні з вільною спідницею до колін. Образ Камілла доповнила брошкою та ще кількома лаконічними прикрасами на зап'ястях. Туфлі вона обрала у лаконічному бежевому кольорі.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Getty Images

Образ герцогині вийшов зручним, елегантним та дуже стильним. А під час самого візиту вона та Чарльз точно добре провели час, багато спілкувалися з учасниками заходу та навіть провели дегустацію деяких продуктів, серед яких був і алкоголь.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Getty Images

Читайте також:

Прикраси герцогині Корнуольської Камілли (11 фото)