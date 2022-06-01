У білому аутфіті та червоному жилеті: королева Летиція прибула до Мавританії з гуманітарною місією

У білому аутфіті та червоному жилеті: королева Летиція прибула до Мавританії з гуманітарною місією

Королева Іспанії Летиція прибула в Нуакшот, столицю Мавританії, що у Західній Африці. Її Величність вирушила в гуманітарну поїздку, щоб дізнатися про гендерну рівність та розвиток сільських районів у регіоні.

Поїздка триває спільно з Іспанським агентством з міжнародного співробітництва з метою розвитку. 49-річна королева обрала практичний образ для такого заходу, одягнувши білі джинси, білу сорочку та червоний жилет з логотипом організації.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Свій образ Летиція доповнила природним макіяжем та маленькими сережками-цвяшками у вухах. Після приземлення королівську особу вітала перша леді країни Марієм Фадель Дах, дружина президента Мавританії Мохамеда ульд Газуані.

Це друга зустріч жінок цього року. Раніше вони зустрілися в березні після того, як перша леді та її чоловік відвідали іспанський палац і були прийняті іспанським королівським подружжям.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, лише за кілька днів до цього королева Летиція була сфотографована в Уеську зі своїм чоловіком королем Філіпом, коли пара святкувала День національних збройних сил.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: