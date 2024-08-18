У білому аутфіті та капелюсі: Меган Маркл обрала ніжний образ для виходу

43-річна герцогиня Сассекська обрала аутфіт у білих та молочних відтінках для свого виходу у третій день їхнього королівського туру Колумбією.

Меган та її чоловік Гаррі відвідали село Сан-Басіліо-де-Паленке на півночі Колумбії разом із віце-президенткою країни Франсією Маркес. Сан-Басиліо-де-Паленке славиться своєю багатою культурною спадщиною, включаючи музику, мову і традиції, багато з яких мають африканське коріння. Місто було визнане ЮНЕСКО шедевром усної та нематеріальної спадщини людства за своє унікальне культурне та історичне значення.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня прибула у кремовій майці з круглим вирізом від Argent, яку доповнила білою спідницею від Posse та чорними босоніжками на пласкій підошві від Emme Parsons. Меган одягла кремовий капелюх із чорною стрічкою, сонцезахисні окуляри Ray-Ban, намисто Ariel Gordon Jewelry та Cartier, а також годинник та браслет від цього ж бренду. Меган міцно тримала свого чоловіка за руку. Гаррі був у блакитній сорочці з льону, кремових штанах та бежевих туфлях. А на його шиї була сентиментальна прикраса. Пара мала дуже гармонійний вигляд.

Днем раніше подружжя було присутнє на тренуванні з командою Invictus Games Team Colombia, там герцогиня сяяла в молочній шовковій сорочці Giuliva Heritag, шовковій спідниці-міді Martellato від колумбійського дизайнера Juan de Dios.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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