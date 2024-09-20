У білому аутфіті зі шлейфом: гарний вечірній вихід королеви Матильди

Бельгійське королівське подружжя відвідало урочистий захід.
Король Бельгії Філіп і королева Матильда з'явилися на урочистому вечорі, організованому Комітетом підтримки Західної Фландрії Фонду короля Бодуена у Брюгге.
Королева Матильда мала дуже елегантний вигляд в білому аутфіті, який складався з топу з прозорою накидкою, широких штанів з високою талією та туфель-човників на підборах. Її Величність красиво уклала волосся в зачіску, зробила вечірній макіяж і одягла сережки-висячки з діамантами і свою заручальну каблучку з сапфіром на палець.
Король Філіп одягнув чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку-метелик. Взутий монарх був у лаковані туфлі.
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Нагадаємо, вчора ми розповідали, що старша дочка короля та королеви принцеса Єлизавета розпочала навчання у Гарвардському університеті в США. Королівський палац ділився новими фотографіями спадкоємиці трону з Америки.
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