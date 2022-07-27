У білому бікіні: 57-річна Елізабет Герлі похизувалася звабливим декольте

Британська акторка у купальнику власного бренду вийшла на прогулянку.
Елізабет Герлі проводить свою відпустку вдома. В Instagram вона опублікувала знімки з прогулянки.
"Ще один чудовий день", - підписала вона фото.
Герлі одягла біле бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach з металевою фурнітурою, в якому похизувалася звабливим декольте.
На талії акторка зав'язала парео з флористичним принтом. Ліз також продемонструвала струнку фігуру у свої 57 років.
Минулого разу Герлі похизувалася стрункою фігурою у лимонному купальнику зі своєї літньої лінійки.
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