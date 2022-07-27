У білому бікіні: 57-річна Елізабет Герлі похизувалася звабливим декольте

Британська акторка у купальнику власного бренду вийшла на прогулянку.

Елізабет Герлі проводить свою відпустку вдома. В Instagram вона опублікувала знімки з прогулянки.

"Ще один чудовий день", - підписала вона фото.

Герлі одягла біле бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach з металевою фурнітурою, в якому похизувалася звабливим декольте.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

На талії акторка зав'язала парео з флористичним принтом. Ліз також продемонструвала струнку фігуру у свої 57 років.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Минулого разу Герлі похизувалася стрункою фігурою у лимонному купальнику зі своєї літньої лінійки.

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