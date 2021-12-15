У білому блейзері і з браслетами на руці: Юлія Тимошенко виступила у парламенті

Політикиня обожнює білий колір в одязі.

Юлія Тимошенко виступила сьогодні, 15 грудня, на засіданні Верховної Ради. Народна депутатка з'явилася у стінах парламенту у новому стильному аутфіті. На ній була біла водолазка і білий блейзер без коміра, з металевими ґудзиками і накладними кишенями.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Вуха Юлія Володимирівна прикрасила лаконічними сережками із перлами, а руку – браслетами. Вона зробила свою улюблену зачіску – хвіст із прикореневим об'ємом, та ніжний макіяж.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Минулого разу у парламенті пані Тимошенко постала у твідовій обтислій сукні з чорними шкіряними вставками та декоративними ґудзиками.

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