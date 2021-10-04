У білому блейзері з погонами: Юлія Тимошенко виступила на засіданні погоджувальної ради

Нардепка прийшла на роботу у вбранні улюбленого кольору.

Юлія Тимошенко обожнює білий, адже у вбраннях цього кольору вона досить часто виходить у світ. Ось і цього разу у стінах парламенту політикиня з'явилася у білому жакеті з погонами, прикрашеними ґудзиками, та накладними кишенями зверху.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Як завжди, пані Тимошенко постала із ідеально рівним волоссям, зібраним у хвіст, та ніжним макіяжем. У вухах у неї були лаконічні сережки.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

У такому образі вона взяла участь у засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

Нагадаємо, раніше Юлія Володимирівна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову світлину. На ній нардепка зазнімкована у чорній сукні з драпуванням, коміром-стійкою та бежевими смужками по боках.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

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