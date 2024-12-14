У білому двобортному костюмі: інфанта Софія відвідала конкурс фотографій у Мадриді

Вона справжня іспанська красуня, яка завжди вибирає зручність та елегантність.
13 грудня інфанта Софія – молодша дочка королеви Летиції та короля Філіпа – відвідала церемонію нагородження на конкурсі фотографії. Захід выдбувся у музеї Королівського палацу у Мадриді.
Принцеса вручала на церемонії нагороди переможцям, а також привернула увагу своїм красивим і стильним вбранням.
17-річна дівчина, смак у якої явно від її матері, обрала білий двобортний костюм із блейзером та штанами. Її вбрання було від El Corte Inglés. Образ Софія доповнила лаконічним макіяжем, зачіскою з розпущеним волоссям та чорними балетками.
Варто зазначити, що принцеса не носить взуття на високих підборах. Хоча багато хто з нас може подумати, що насправді носити підбори їй не дозволяє королівський протокол, адже вона трохи вища, ніж її сестра Леонор — спадкоємиця корони — джерело, близьке до Королівського палацу, уточнило, що насправді йдеться тут лише про комфорт.
"Це винятковов питання комфорту. Її зрыст 1,78, і насправді їй не потрібні підбори, щоб покращити образ", — повідомило джерело, яке добре знається на іспанській королівській родині, виданню El Debate.
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