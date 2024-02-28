У білому кардигані та асиметричній спідниці: королева Ранія приїхала на саміт

Місія цього саміту полягає у створенні програмного забезпечення, яке має вплив на зв'язки між керівниками, засновниками, інвесторами, засобами масової інформації, політиками та діячами культури, що змінюють світ. Королева Ранії виступила там як одна зі спікерок.

Ранію та генерального директора саміту Кетрін Магер заскочили фотографи у виставковому та конференц-центрі Дохи у Досі.

Цього дня на Ранії був білий кардиган від Loewe, темно-синя вовняна спідниця асиметричного крою з поясом на талії від Fendi та чорні замшеві туфлі на підборах Jennifer Chamandi.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Королева зробила гарне укладання хвилями та макіяж, а з прикрас на ній були сережки та каблучка на пальці.

У своєму Instagram Ранія поділилася роликом і показала свій виступ у Досі на саміті.

Нагадаємо, нещодавно королева Ранія повернулася зі США, де перебувала супроводжуючи свого чоловіка короля Абдаллу II. Ми показували вам її аутфіт від Dior, в якому Її Величність прибула на зустріч до Білого дому.

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