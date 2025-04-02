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У білому худі та джинсах: Меган Маркл показала, як готує на кухні
Меган Маркл продовжує ділитися фото та відео на своїй особистій сторінці в Instagram.
Нещодавно герцогиня Сассекська офіційно запустила свій бренд As Ever та поділилася на честь цього ще одним кумедним відео, на якому показала, як готує на кухні.
«Від початку і до фінішу. Яка це була подія. Ще один сон! @aseverofficial», - написала Меган у підписі під роликом.
Одягнена герцогиня була в біле худі та сині вузькі джинси. Не найзручніший лук для кухні, але Меган хоче мати гарний вигляд і не носить фартухи.
Також дружина принца Гаррі опублікувала фото зі своєю командою та подякувала їм за роботу.
«Перед нашим запуском @aseverofficial я не можу заснути, не подякувавши хлопцям, які були зі мною у кожному творчому починанні понад десять років.
Ми знаємо, що я люблю свою жіночу команду, але ці хлопці були частиною моєї команди, здається цілу вічність. @jakerosenberg @danielmartin
Ви підтримували та вірили у моє творче бачення з часів The Tig, і ось ми всі ці роки творимо магію по-іншому.
Дякую вам за те, що ви були найкращими партнерами в горі та радості.
Моє серце переповнене.
Команда мрії.
Як завжди 💫», - написала Меган.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Меган вшанувала британське свято, хоча вже п'ять років не живе в країні.