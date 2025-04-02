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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1494
Час на прочитання
1 хв

У білому худі та джинсах: Меган Маркл показала, як готує на кухні

Меган Маркл продовжує ділитися фото та відео на своїй особистій сторінці в Instagram.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Нещодавно герцогиня Сассекська офіційно запустила свій бренд As Ever та поділилася на честь цього ще одним кумедним відео, на якому показала, як готує на кухні.

«Від початку і до фінішу. Яка це була подія. Ще один сон! @aseverofficial», - написала Меган у підписі під роликом.

Одягнена герцогиня була в біле худі та сині вузькі джинси. Не найзручніший лук для кухні, але Меган хоче мати гарний вигляд і не носить фартухи.

Також дружина принца Гаррі опублікувала фото зі своєю командою та подякувала їм за роботу.

Меган Маркл та її команда / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл та її команда / © Instagram Меган Маркл

«Перед нашим запуском @aseverofficial я не можу заснути, не подякувавши хлопцям, які були зі мною у кожному творчому починанні понад десять років.

Ми знаємо, що я люблю свою жіночу команду, але ці хлопці були частиною моєї команди, здається цілу вічність. @jakerosenberg @danielmartin

Ви підтримували та вірили у моє творче бачення з часів The Tig, і ось ми всі ці роки творимо магію по-іншому.

Меган Маркл та її команда / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл та її команда / © Instagram Меган Маркл

Дякую вам за те, що ви були найкращими партнерами в горі та радості.

Моє серце переповнене.

Команда мрії.

Як завжди 💫», - написала Меган.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Меган вшанувала британське свято, хоча вже п'ять років не живе в країні.

Дата публікації
Кількість переглядів
1494
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