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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

У білому комбінезоні та туфлях-човниках: княгиня Шарлін відвідала перегони в Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали гран-прі «Формули-1» у Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Її Світлість княгиня Шарлін з'явилася на перегонах у білому комбінезоні від Elie Saab, доповнивши його тонким коричневим ремінцем від Louis Vuitton та коричневими гостроносими туфлями зі шкіри на підборах.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Образ княгиня доповнила сонцезахисними окулярами від Fendi, сережками-цвяшками з діамантами та новим і дуже цікавим кольє від Maison Tabbah з діамантами в золоті. Княгиня зібрала волосся в зачіску і зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, ми бачили Шарлін та її чоловіка Альбера II на тренувальній сесії перед гран-прі «Формули-1» на трасі Circuit de Monaco в Монте-Карло, де княгиня з'явилася у сукні-плісе кольору стиглої вишні з V-подібним вирізом на декольте.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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