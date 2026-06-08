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У білому комбінезоні та туфлях-човниках: княгиня Шарлін відвідала перегони в Монако
Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали гран-прі «Формули-1» у Монако.
Її Світлість княгиня Шарлін з'явилася на перегонах у білому комбінезоні від Elie Saab, доповнивши його тонким коричневим ремінцем від Louis Vuitton та коричневими гостроносими туфлями зі шкіри на підборах.
Образ княгиня доповнила сонцезахисними окулярами від Fendi, сережками-цвяшками з діамантами та новим і дуже цікавим кольє від Maison Tabbah з діамантами в золоті. Княгиня зібрала волосся в зачіску і зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.
Нещодавно, нагадаємо, ми бачили Шарлін та її чоловіка Альбера II на тренувальній сесії перед гран-прі «Формули-1» на трасі Circuit de Monaco в Монте-Карло, де княгиня з'явилася у сукні-плісе кольору стиглої вишні з V-подібним вирізом на декольте.