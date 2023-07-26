У білому комбінезоні та з червоними губами: леді Вікторія Герві приїхала на показ фільму

46-річна леді Вікторія Герві побувала на галапоказі фільму "Весела поїздка" на Vue Leicester Square у Лондоні.

Цього разу у світське суспільство світська левиця вийшла у білому комбінезоні, що складався з топа-бюстьє на тонких бретельках та штанів-кльошів. На шиї у зірки була прикраса на довгому ланцюжку, біляве волосся укладене в зачіску, а у вухах золоті сережки-кліпси. Також леді Вікторія зробила насичений макіяж очей та нанесла червону помаду на губи.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

А нещодавно Вікторія Герві висловилася щодо можливого розлучення принца Гаррі та Меган Маркл. Журналісти поцікавилися в аристократки, що вона думає з цього приводу і чи правда, що Сасекські на межі розлучення. Леді Вікторія відповіла, що від початку не вірила в цей шлюб.

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