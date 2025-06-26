ТСН у соціальних мережах

У білому комбінезоні та золотих босоніжках: леді Вікторія Герві сходила на церемонію

Леді Вікторія Герві сходила на чергову церемонію у Лондоні.

Леді Вікторія Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Британська аристократка відвідала церемонію вручення премії TRIC Awards 2025 у Grosvenor House у британській столиці.

Леді Вікторія любить світське суспільство і завжди охоче з’являється на таких заходах. Цього разу 48-річна леді Вікторія вийшла на публіку в білому твідовому комбінезоні з тонким білим поясом на талії, маленьким круглим клатчем, розшитим бісером і взута в золоті босоніжки на підборах.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Образ Вікторія Герві доповнила об’ємною зачіскою, намистом на шиї та сережками у вухах, а також широким браслетом на зап’ясті та каблучкою з каменем на пальці.

Нагадаємо, минулого тижня Вікторія Герві відвідувала кінні змагання в Аскоті.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

