У білому комбінезоні та золотих босоніжках: леді Вікторія Герві сходила на церемонію

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Британська аристократка відвідала церемонію вручення премії TRIC Awards 2025 у Grosvenor House у британській столиці.

Леді Вікторія любить світське суспільство і завжди охоче з’являється на таких заходах. Цього разу 48-річна леді Вікторія вийшла на публіку в білому твідовому комбінезоні з тонким білим поясом на талії, маленьким круглим клатчем, розшитим бісером і взута в золоті босоніжки на підборах.

Образ Вікторія Герві доповнила об’ємною зачіскою, намистом на шиї та сережками у вухах, а також широким браслетом на зап’ясті та каблучкою з каменем на пальці.

Нагадаємо, минулого тижня Вікторія Герві відвідувала кінні змагання в Аскоті.