- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1258
- Час на прочитання
- 1 хв
У білому комбінезоні та золотих босоніжках: леді Вікторія Герві сходила на церемонію
Леді Вікторія Герві сходила на чергову церемонію у Лондоні.
Британська аристократка відвідала церемонію вручення премії TRIC Awards 2025 у Grosvenor House у британській столиці.
Леді Вікторія любить світське суспільство і завжди охоче з’являється на таких заходах. Цього разу 48-річна леді Вікторія вийшла на публіку в білому твідовому комбінезоні з тонким білим поясом на талії, маленьким круглим клатчем, розшитим бісером і взута в золоті босоніжки на підборах.
Образ Вікторія Герві доповнила об’ємною зачіскою, намистом на шиї та сережками у вухах, а також широким браслетом на зап’ясті та каблучкою з каменем на пальці.
Нагадаємо, минулого тижня Вікторія Герві відвідувала кінні змагання в Аскоті.