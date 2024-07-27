У білому комбінезоні від Louis Vuitton: княгиня Шарлін на відкритті Олімпіади в Парижі з чоловіком

Князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін — одна з тих пар, які вперше зустрілися та закохалися одне в одного на Олімпійських іграх. Вони були спортсменами. Опісля як пара вони теж вперше вийшли разом у світ під час Олімпіади в Турині 2006 року.

Відповідно таку подію, тим паче, коли вона відбувається у Франції, вони пропустити не могли і з'явилися на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі, яка відбулася 26 липня.

Князь і княгиня взяли із собою цього разу вже своїх дітей – близнюків принцесу Габріеллу та принца Жака. Шарлін одягла кастомний білий комбінезон від Louis Vuitton, який поєднала із сріблястими туфлями Gianvito Rossi та сумкою від Louis Vuitton з короткою ручкою. Альбер же був у білих штанах та сорочці, який носив у поєднанні з червоним піджаком та смугастою краваткою з гербами.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Перед початком заходу пара сфотографувалася з президентом Франції та першою леді. Всі разом вони відвідали прийом для очільників держав та урядів у Єлисейському палаці перед церемонією відкриття Олімпійських ігор. Бріджит Макрон одягла на червону доріжку елегантну сукню-пальто від Louis Vuitton.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін з президентом та першою леді Франції / Фото: Getty Images

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