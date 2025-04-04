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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

У білому костюмі Dior і блузці з бантом: Меланія Трамп продемонструвала ніжний аутфіт

Меланія Трамп мала прекрасний вигляд на щорічному обіді першої леді.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Instagram Меланії Трамп

Меланія Трамп провела щорічний 112-ий обід першої леді у Музеї Конгресового клубу у Вашингтоні. Світлину із заходу опублікували на її офіційній сторінці в Instagram.

На івенті Меланія постала у ніжному образі. На ній був білий штанний костюм із колекції 2017 року Модного дому Dior і блідо-рожева блузка з бантом від швейцарського бренду Akris.

Меланія Трамп / © Instagram Меланії Трамп

Меланія Трамп / © Instagram Меланії Трамп

Аутфіт пані Трамп доповнила гарним укладанням із локонами і макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, Меланія Трамп на церемонію нагородження премії International Women of Courage одягла леопардове пальто з телячої шкіри від американського бренду Milly Park вартістю пів мільйона гривень.

Дата публікації
Кількість переглядів
495
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