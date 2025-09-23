- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
У білому костюмі і на шпильках: Меланія Трамп в ефектному образі з'явилася у штаб-квартирі ООН
Перша леді США супроводжувала чоловіка-президента на Генасамблеї ООН.
Президент Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп відвідали 80-ту сесію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у штаб-квартирі ООН.
Там перша леді зявилася в ефектному аутфіті. На ній був білий костюм, який складався з жакета приталеного силуету і прямих штанів зі стрілками, а також бежева блузка. Вбрання вона скомбінувала з молочними гостроносими туфлями на шпильках.
Меланія зробила гарне укладання з мʼякими локонами, макіяж смокі айс і молочний манікюр.
Дональд був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку і традиційну червону краватку.
Нагадаємо, Меланія Трамп одягла штани на зустріч із принцесою Кейт.